‘Fred’ Machado llegó a Ezeiza para ser extraditado a EE.UU

El empresario argentino Federico "Fred" Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber financiado la campaña de José Luis Espert, llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá esta noche en carácter de extraditado hacia Estados Unidos.

Machado está alojado momentáneamente en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la espera de la salida del vuelo, programado para las 22, rumbo a la ciudad de Houston.

Machado es investigado por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición.