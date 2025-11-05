°
6 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Ministerio de Desarrollo Humano
Copa Argentina
Adep
Foro de Turismo y Diversidad Lgbtq+
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Proyecto Ree Si!
alto comedero
PALPALÁ
San Pedro de Jujuy
Humahuaca
Ministerio de Desarrollo Humano
Copa Argentina
Adep
Foro de Turismo y Diversidad Lgbtq+
Municipalidad de San Salvador de Jujuy
Proyecto Ree Si!
alto comedero
PALPALÁ
San Pedro de Jujuy
Humahuaca

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1440.00

3884873397
PUBLICIDAD
Nacionales

‘Fred’ Machado llegó a Ezeiza para ser extraditado a EE.UU

Esta noche parte hacia Houston junto a personal de la PFA.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 21:50

El empresario argentino Federico "Fred" Machado, acusado de tener vínculos con el narcotráfico y de haber financiado la campaña de José Luis Espert, llegó al aeropuerto internacional de Ezeiza, desde donde partirá esta noche en carácter de extraditado hacia Estados Unidos.

Machado está alojado momentáneamente en el Puesto 1 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), a la espera de la salida del vuelo, programado para las 22, rumbo a la ciudad de Houston.

Machado es investigado por la Justicia estadounidense, particularmente por el Tribunal de Distrito del Este de Texas, por su supuesta participación en actividades de narcotráfico, lavado de dinero y estafas en el exterior y en la Argentina.

En abril del año 2021, fue detenido en el aeropuerto de la provincia de Neuquén, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD