Claudia Sheinbaum denunció al hombre que la acosó

Un episodio de acoso sexual interrumpió la caminata de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, mientras saludaba a seguidores en una zona céntrica de la capital, cerca del Palacio Nacional. Durante la jornada de este martes, un hombre se acercó a la mandataria y la agredió, manoseándola e intentando besarla en el cuello, en un hecho que fue captado por cámaras y difundido en redes.

Los videos muestran la secuencia completa: el individuo le puso un brazo sobre los hombros y, simultáneamente, le tocó el pecho y la cadera. La falta de respuesta inmediata de su equipo de seguridad fue evidente. Finalmente, un miembro de la Ayudantía Presidencial apartó al sujeto, quien parecía estar bajo algún tipo de sustancia, justo cuando Sheinbaum se dirigía a un acto oficial.

Tras lo sucedido, la mandataria de México hizo un fuerte descargo al respecto en la Conferencia del Pueblo de la Ciudad de México: "Decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven, que es un delito en la Ciudad de México, no en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí", comenzó indicando.

"Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas? Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Entonces, tiene que, en la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común, presenté denuncia.

Además, agregó: "Resulta que esta persona después estuvo acosando a otras mujeres ahí mismo en esa calle. Entonces, está detenida esta persona". Cabe señalar que el agresor fue identificado como Uriel Rivera, quien fue trasladado a disposición de la Fiscalía de Delitos Sexuales para su imputación formal.