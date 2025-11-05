Así serán las actividades en la Semana de la Tradición

La Semana de la Tradición. Organizada por la Federación Gaucha Jujeña, la festividad reunirá al “gauchaje” de todas las regiones en una serie de eventos que honran las costumbres, la música y los valores del pueblo jujeño.

El sábado 8 de noviembre comenzará con la elección de la Paisana Nacional de la Tradición, presentaciones culturales y el tradicional arrío de banderas.

Al día siguiente, el domingo 9, la acción se trasladará al campo con pruebas de destreza gaucha, como ensillar y desencillar caballos. Ese mismo día se proclamará a la Paisana Nacional de la Tradición y se disfrutará de coplas y danzas.

El miércoles 12 tendrá lugar un encuentro más íntimo y comunitario con la "Mateada Popular" en el predio de la Federación, seguido de diversas actividades culturales.

La semana culminará el sábado 15 de noviembre con un colorido desfile gaucho en la Avenida Forestal del Barrio Alto Comedero. La jornada final incluirá la gran clasificatoria para "Jesús María 2026" y el broche de oro: la coronación de la nueva Paisana Provincial de la Tradición en una tradicional actividad de salón.