El jueves arrancarán las revanchas de los jujeños

Se adelanta la fecha 4 del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 debido al "superclásico" (domingo a las 16.30 Boca Juniors vs River Plate por la fecha 15 de la Liga Profesional) y ya se confirmaron algunos partidos que arrancarán el jueves en San Pedro y otros continuarán el viernes para recién terminar la instancia el domingo por la mañana.

Gran momento atraviesa Talleres de Perico en el certamen afista, posee un once de jerarquía y con buenas opciones de recambio.

En limpio mañana en el estadio "Visera de Cemento" por la Zona 3, Atlético San Pedro recibirá a Parapetí a las 21 en la revancha que fue empate 1 a 1 en el estreno del certamen disputado en el mismo campo de juego. Después el viernes en Palpalá por la Zona 2, Altos Hornos Zapla se medirá con Monterrico Sur a partir de las 21 en el "Emilio Fabrizzi", en lo que será el duelo de punteros de la Zona 2. En el partido de ida el "merengue" se impuso por 1 a 0 en la ciudad "tabacalera". Y en Perico, Atlético Talleres por la Zona 1 hará lo propio pero a las 21.30 en el "Plinio Zabala" ante Luján. En el debut fue triunfo por 3 a 1 del "expreso" en "La Tablada".

En tanto que el sábado a las 20 en el estadio "Plinio Zabala", Pampa Blanca se topará con Rivadavia por la Zona 2. En el estreno disputado en El Carmen empataron 1 a 1. Luego el domingo a las 11.15, en el Complejo Municipal de Yuto, Cady se enfrentará a Mitre de Calilegua por la Zona 3. En el duelo de ida ambos igualaron 2 a 2. Aun resta confirmar día y hora del choque entre Racing en La Quiaca con Maimará. Los quiaqueños cayeron por 2 a 1 de visitante en el arranque del torneo.

Los resultados del fin de semana en la fecha 3 fueron: Por la Zona 1, Luján en su visita a la Quebrada le ganó a Unión Deportiva Maimará por 3 a 0 y sumó sus primeros tres en el campeonato. Del mismo modo, Talleres con toda su artillería y de local superó por 3 a 1 a Racing de La Quiaca.

Por la Zona 2, Deportivo Pampa Blanca consiguió tres puntos de oro en la última jugada y le quitó el invicto al "merengue" al vencerlo por 2 a 1 en Perico. En tanto que Monterrico Sur en un partidazo en el "Antonio Berruezo" le ganó 4 a 3 a Sportivo Rivadavia. De esa manera también se acomodó en la cima.

Y por la Zona 3, Atlético San Pedro en su casa se impuso 4 a 2 a Defensores de Yuto y Mitre de Calilegua en su cancha le ganaba 1 a 0 a Parapetí pero el duelo fue suspendido por falta de ambulancia.

Las tablas de posiciones hasta el momento: Por la Zona 1 Talleres posee 9 puntos, Luján 4, Maimará 3 y Racing de Ojo de Agua 1. Por la Zona 2 está liderada por Monterrico Sur y Altos Hornos Zapla con 6 puntos, Pampa Blanca 4 y Rivadavia 1. En tanto la Zona 3 tiene puntero a Atlético San Pedro con 7 unidades, Defensores de Yuto con 4, Mitre de Calilegua y Parapetí con 1 punto.