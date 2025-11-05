°
5 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Ministerio de Salud
Gobierno de Jujuy
tenis de mesa
Tiro deportivo
boxeo
Boca Juniors
Copa Argentina
PRIMERA NACIONAL
Liga Jujeña
regional
Deportes

El jueves arrancarán las revanchas de los jujeños

Allí, San Pedro se mide contra Parapetí a las 21. El viernes a la noche Talleres vs Luján y Zapla-Monterrico Sur.

Miércoles, 05 de noviembre de 2025 00:00

Se adelanta la fecha 4 del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 debido al "superclásico" (domingo a las 16.30 Boca Juniors vs River Plate por la fecha 15 de la Liga Profesional) y ya se confirmaron algunos partidos que arrancarán el jueves en San Pedro y otros continuarán el viernes para recién terminar la instancia el domingo por la mañana.

 

Gran momento atraviesa Talleres de Perico en el certamen afista, posee un once de jerarquía y con buenas opciones de recambio.

En limpio mañana en el estadio "Visera de Cemento" por la Zona 3, Atlético San Pedro recibirá a Parapetí a las 21 en la revancha que fue empate 1 a 1 en el estreno del certamen disputado en el mismo campo de juego. Después el viernes en Palpalá por la Zona 2, Altos Hornos Zapla se medirá con Monterrico Sur a partir de las 21 en el "Emilio Fabrizzi", en lo que será el duelo de punteros de la Zona 2. En el partido de ida el "merengue" se impuso por 1 a 0 en la ciudad "tabacalera". Y en Perico, Atlético Talleres por la Zona 1 hará lo propio pero a las 21.30 en el "Plinio Zabala" ante Luján. En el debut fue triunfo por 3 a 1 del "expreso" en "La Tablada".

En tanto que el sábado a las 20 en el estadio "Plinio Zabala", Pampa Blanca se topará con Rivadavia por la Zona 2. En el estreno disputado en El Carmen empataron 1 a 1. Luego el domingo a las 11.15, en el Complejo Municipal de Yuto, Cady se enfrentará a Mitre de Calilegua por la Zona 3. En el duelo de ida ambos igualaron 2 a 2. Aun resta confirmar día y hora del choque entre Racing en La Quiaca con Maimará. Los quiaqueños cayeron por 2 a 1 de visitante en el arranque del torneo.

Los resultados del fin de semana en la fecha 3 fueron: Por la Zona 1, Luján en su visita a la Quebrada le ganó a Unión Deportiva Maimará por 3 a 0 y sumó sus primeros tres en el campeonato. Del mismo modo, Talleres con toda su artillería y de local superó por 3 a 1 a Racing de La Quiaca.

Por la Zona 2, Deportivo Pampa Blanca consiguió tres puntos de oro en la última jugada y le quitó el invicto al "merengue" al vencerlo por 2 a 1 en Perico. En tanto que Monterrico Sur en un partidazo en el "Antonio Berruezo" le ganó 4 a 3 a Sportivo Rivadavia. De esa manera también se acomodó en la cima.

Y por la Zona 3, Atlético San Pedro en su casa se impuso 4 a 2 a Defensores de Yuto y Mitre de Calilegua en su cancha le ganaba 1 a 0 a Parapetí pero el duelo fue suspendido por falta de ambulancia.

Las tablas de posiciones hasta el momento: Por la Zona 1 Talleres posee 9 puntos, Luján 4, Maimará 3 y Racing de Ojo de Agua 1. Por la Zona 2 está liderada por Monterrico Sur y Altos Hornos Zapla con 6 puntos, Pampa Blanca 4 y Rivadavia 1. En tanto la Zona 3 tiene puntero a Atlético San Pedro con 7 unidades, Defensores de Yuto con 4, Mitre de Calilegua y Parapetí con 1 punto.

 

