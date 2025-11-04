Trump advirtió que recortará los fondos a Nueva York si gana Mamdani

La advertencia de Donald Trump sobre el futuro de Nueva York bajo una eventual gestión de Zohran Mamdani como alcalde introduce una tensión entre la política federal y la autonomía local.

El presidente condicionó explícitamente el apoyo económico a la ciudad según el resultado electoral y redefine el alcance de la influencia presidencial en la vida urbana.

En una publicación en su plataforma de Truth Social, Trump sostuvo: “Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana la elección para alcalde de Nueva York, es muy poco probable que yo contribuya con fondos federales, más allá del mínimo requerido, a mi querida primera casa, porque, como comunista, esta ciudad que alguna vez fue grandiosa no tiene NINGUNA posibilidad de éxito, ni siquiera de sobrevivir”, afirmó Donald Trump.

El mandatario profundizó en su rechazo a la candidatura de Mamdani, argumentando que la ideología del aspirante representa un riesgo existencial para la ciudad.

“Solo puede empeorar con un comunista al mando, y no quiero enviar, como presidente, buen dinero tras el malo”, declaró Trump.

En su análisis, el presidente vinculó el destino económico y social de Nueva York a la orientación política de su futuro alcalde.

“Es mi obligación dirigir la Nación, y tengo la firme convicción de que la ciudad de Nueva York será un desastre económico y social completo y total si Mamdani gana”, expresó Trump.

El presidente estadounidense también cuestionó la trayectoria y la experiencia de Mamdani, desestimando su capacidad para liderar la ciudad.

“Sus principios han sido puestos a prueba durante más de mil años, y nunca han tenido éxito”, afirmó Trump.

Zohran Mamdani | Miembro del Partido Demócrata y de la organización DSA.

El presidente fue más allá al preferir abiertamente una victoria demócrata antes que la de Mamdani: “Preferiría ver a un demócrata, que ha tenido un historial de éxito, ganar, antes que a un comunista sin experiencia y con un historial de FRACASO COMPLETO Y TOTAL”, dijo Trump.

En su mensaje, Trump también se refirió a otros actores del escenario político local, advirtiendo sobre el impacto de los votos dispersos: “Debemos recordar esto: un voto por Curtis Sliwa (¡que se ve mucho mejor sin la boina!) es un voto para Mamdani”, señaló Trump.

Finalmente, el presidente instó a los votantes a respaldar a Andrew Cuomo, independientemente de sus simpatías personales: “Te guste o no personalmente Andrew Cuomo, realmente no tienes opción. Debes votar por él y esperar que haga un trabajo fantástico. Es capaz de hacerlo, Mamdani no”, concluyó Trump.

Estados Unidos celebra este martes elecciones estatales y locales en seis estados —Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, California, Pensilvania y Texas— en una jornada que, desde su inicio a las 6.00 (hora local), pone a prueba el clima político durante el segundo mandato de Donald Trump y marca el pulso de la carrera hacia las próximas elecciones legislativas.

La cita electoral abarca comicios estatales y locales donde predominan los debates sobre vivienda, economía y el futuro de los partidos tradicionales. Sin embargo, la atención nacional se concentra en Nueva York, donde el presidente Trump intervino públicamente en las últimas horas con un mensaje dirigido a los votantes de su ciudad natal.