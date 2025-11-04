°
4 de Noviembre, Jujuy, Argentina
Vida y Tendencia

Marcelo Tinelli rompió el silencio y respaldó la denuncia de su hija Juana: “Momento muy difícil para mí y para mi familia”

El conductor recurrió a su cuenta en X para asegurar que es víctima de un “acoso judicial” por parte de un empresario de medios al que tildó de “usurero” y que logró dividir a su familia.

Martes, 04 de noviembre de 2025 15:18

uego de tres días en que su nombre estuvo en boca de todos -inclusive de algunos miembros de su propia familia-, este martes al mediodía, Marcelo Tinelli decidió romper el silencio. A través de su cuenta de X, el conductor y productor confirmó la amenaza denunciada por su hija Juana, se refirió a la deuda que habría contraído para financiar gastos en San Lorenzo y apuntó contra un “empresario de medios” al que tildó de “usurero” y como responsable del “acoso judicial” que atraviesa en los últimos meses.

“Momento muy difícil para mí y para mi familia. Reitero lo que dije el otro día. Los temas familiares los vamos a resolver, no tengo dudas, en forma privada. Con paciencia, charlas, y mucho amor, volveré a unir a esta familia hermosa, que tanto amo. Gracias por todo el apoyo siempre”, comenzó escribiendo. “El acoso y persecución de algunos dueños de medios contra mí y mi familia es increíble. Lamento que colegas y amigos se presten a este juego perverso. Voy a seguir en @CarnavalStream, lugar que amo. Dejen de inventar, que se nota quien les da letra".

“El tema de mi deuda es claro. Yo no tengo deudas a nivel personal. La gente que trabaja conmigo hace 25 años, lo hace con mucha felicidad. Problemas financieros en mi empresa hemos tenido y los estamos solucionando. Mientras tanto seguimos dando empleo a mucha gente”, continuó Tinelli. “En cuanto a la deuda, se habló ayer cualquier cosa. Yo y mi familia, por dinero que pedí y puse en San Lorenzo y de la cual soy uno de los garantes, venimos sufriendo hace 3 años una presión y un acoso judicial de quien compró esa deuda, y quiere embargarnos y sacarnos todo”.

Esta persona, hoy dueño de medios importantes donde últimamente me ‘asesinan’, buscó comprando esa deuda (usurero, como se llamaba en mi pueblo), apretarnos a través de su abogado y sacarnos todo lo que gané trabajando y con esfuerzo. Eso es lo que fastidia a alguno de mis hijos. Hoy me expreso yo. Desde el dolor, la angustia, el miedo, y desde la verdad. Ojalá la justicia argentina resguarde a toda mi familia. Sé que los medios, y más los que este señor compró, van a ser lapidarios conmigo, pero con la verdad se sale. Te amo Juani. Entiendo tu temor”, sigue la cadena.

