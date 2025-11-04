Ciberdescuentos para viajar en el Tren Solar de la Quebrada: 20% off por tres días

El Tren Solar de la Quebrada, una de las experiencias turísticas más innovadoras del Noroeste Argentino (NOA), se suma a la temporada de ofertas con una promoción exclusiva por tiempo limitado. Desde el 3 al 5 de noviembre, los pasajes para recorrer los imponentes paisajes de la Quebrada de Humahuaca tendrán un 20% de descuento adquiridos de forma online.

Esta iniciativa, denominada "Ciberdescuentos Tren Solar", tiene como objetivo acercar al público una forma única de turismo que combina tecnología, cultura y naturaleza, a un precio más accesible. La promoción es válida únicamente para compras realizadas a través del sitio web oficial de Tren Solar, fomentando un proceso de compra ágil y moderno.

Para acceder al beneficio, los pasajeros deberán abonar utilizando billeteras digitales o transferencia bancaria, reforzando el concepto de un servicio no solo sustentable en su operación, sino también en su gestión comercial.

Con esta acción, el Tren Solar consolida su propuesta como un servicio turístico de vanguardia, que utiliza energía limpia para conectar a los visitantes con uno de los entornos naturales y culturales más ricos de la Argentina. Una oportunidad para vivir la Quebrada como nunca antes, viajando en un medio de transporte que cuida el medio ambiente y que, por tres días, también cuida el bolsillo de los viajeros.