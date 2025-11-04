Inscriben para el segundo Ciclismo Kids

El próximo domingo desde las 19 se realizará la segunda prueba de Ciclismo Kids en San Pedro de Jujuy. La cita será en el arco del acceso sur de la ciudad a cargo del municipio.

"Por el éxito de lo que fue el primer encuentro, y el pedido de los vecinos, nos mudamos al acceso sur para vivir la segunda carrera que no es competencia, ya que la idea es que los chicos se diviertan, tengan una jornada diferente al aire libre y acompañados por la familia", contó Gabriel Rocha.

El titular del Departamento de Deportes Extremos resaltó que a las 18.30 se realizarán las acreditaciones y desde las 19 se procederá a la largada "tal como fue la primera jornada, habrá categorías desde monopatín, las camicletas para niñas y niños desde los 3 años hasta los 12 años de edad", sostuvo.

Los interesados pueden inscribirse a través del formulario que figura en las redes sociales del municipio de San Pedro de Jujuy o bien al teléfono 3888-618739 "pueden traer un alimento no perecedero que luego será donado", concluyó.