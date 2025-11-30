Detuvieron a dos "motochorros"

En un operativo realizado en la madrugada de este domingo, personal policial del Grupo Dinámico de Prevención del Delito “Zorro 7” logró la aprehensión de dos individuos dedicados a la modalidad delictiva de "motochorro". El procedimiento culminó con el secuestro de la motocicleta utilizada para el delito y la recuperación de un teléfono celular que acababa de ser sustraído.

El hecho ocurrió alrededor de las 05 en las inmediaciones del boliche “Ibiza”, en la zona de Alto Comedero. Efectivos de la Unidad Regional N.º 7 identificaron a dos hombres en una moto que circulaban de manera sospechosa, observando a los transeúntes. Al intentar identificarlos, ambos emprendieron veloz huida por la Ruta 9 y la colectora Papa Francisco, iniciándose una persecución controlada.

Durante la fuga, uno de los sospechosos arrojó un teléfono celular al suelo. Finalmente, fueron interceptados y reducidos con el apoyo de más efectivos. Al consultar el sistema policial, se descubrió que el conductor de la moto tenía un pedido de captura vigente por el delito de "robo en poblado, en banda y con el uso de arma de fuego".

Como resultado del allanamiento, se secuestró una motocicleta Gilera Smash 110cc sin dominio y, significativamente, una cartera y el teléfono celular Samsung A12 que había sido desechado. Minutos más tarde, una mujer se presentó en la Comisaría Seccional 62 para denunciar que había sido víctima de un robo en las puertas de otro local nocturno, reconociendo de inmediato sus pertenencias recuperadas.

Los dos individuos aprehendidos, el vehículo y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Fiscalía interviniente.