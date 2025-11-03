Tragedia en Bs.As: un conductor alcoholizado mató a una pareja y dejó heridos a sus tres hijos

El trágico incidente vial ocurrido en la localidad bonaerense de José C. Paz dejó como saldo la muerte de una pareja y tres niños heridos, luego de que una camioneta Volkswagen Amarok chocara contra el auto en el que viajaban. El siniestro sucedió el viernes por la noche, en la intersección de la Ruta 197 y la calle Mendoza, cuando un joven de 23 años embistió violentamente al Renault 12 con su camioneta, la cual quedó incrustada en el vehículo.

A raíz del impacto, Renzo y Eliana Benítez murieron en el acto, mientras que sus hijos, de 7, 11 y 14 años, sufrieron heridas de diversa consideración. Al menos tres de las víctimas quedaron atrapadas dentro del auto y debieron ser rescatadas por personal de Bomberos Voluntarios.

Los menores fueron trasladados de urgencia al Hospital Mercante, con múltiples fracturas y traumatismos, y luego derivados a los hospitales Gutiérrez y Garrahan. La chica de 14 años presenta heridas graves y permanece internada con pronóstico reservado.

En tanto, el conductor de la camioneta, identificado como Michael Jean Carballo, resultó ileso. En el lugar fue sometido a un test de alcoholemia que arrojó un resultado de 3,01 gramos de alcohol en sangre, algo que fue confirmado posteriormente con un análisis de sangre y orina, según consignó el medio SM Noticias.

Los investigadores analizan las cámaras de seguridad de la zona para determinar las causas del choque. De acuerdo con el relato de testigos, el Renault 12 habría cruzado con el semáforo en rojo, mientras que la Amarok circulaba a alta velocidad.

En el lugar trabajaron bomberos, personal de Tránsito, ambulancias del SAME y móviles de Prevención Urbana, bajo la coordinación del Centro de Monitoreo municipal. Además, agentes de la Secretaría de Seguridad de José C. Paz se trasladaron al hospital para brindar contención a los familiares, que fueron notificados de la tragedia durante la madrugada del sábado.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía N°4 de San Martín, dirigida por Rubén Moreno, quien imputó al conductor de 23 años por "doble homicidio culposo agravado y lesiones".

Quién es el chico que atropelló a la pareja que murió en José C. Paz

Michael Jean Carballo, de 23 años, está detenido acusado de atropellar y matar con su camioneta a Renzo y Eliana Benítez en un brutal accidente ocurrido en José C. Paz.

Antes de la noche trágica, Carballo -con domicilio en Martínez- ya mostraba en sus redes sociales un perfil marcado por la velocidad, el desenfreno y la falta de límites al volante.

En Instagram, el joven de 23 años se lucía manejando cuatriciclos, motos y camionetas todoterreno. También subió fotos de la misma Volkswagen Amarok con la que el viernes embistió al Renault 12 donde viajaba la familia Benítez.