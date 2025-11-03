Seguridad vial: más de 100 actas por alcoholemia

La Policía de la provincia, a través del comisario Pablo Herrera Silvetti, dio a conocer el balance de los operativos de seguridad desplegados durante el fin de semana, arrojando números alarmantes en materia de seguridad vial y hechos de violencia.

En lo que respecta al tránsito, las autoridades labraron un total de 555 actas de infracción. La cifra más preocupante corresponde a los controles de alcoholemia, con 115 conductores que arrojaron resultados positivos. Además, se registraron 6 infracciones por exceso de velocidad.

La estadística negra se completó con un siniestro vial fatal ocurrido el domingo en la localidad de Libertador General San Martín. Según el reporte policial, un motociclista que no llevaba casco y circulaba a alta velocidad por el barrio Eva Perón impactó contra un vehículo estacionado. Producto del violento choque, el joven fue derivado a un nosocomio, pero falleció en el trayecto.

El parte oficial también hizo mención a otros hechos graves. En San Pedro, un hombre perdió la vida tras un enfrentamiento a balazos, luego de una gresca. Asimismo, el domingo por la tarde, un grupo de aproximadamente 20 personas protagonizó pintadas y disturbios en las inmediaciones del Estadio 23 de Agosto. Este episodio dejó como saldo dos efectivos policiales heridos y nueve personas detenidas.