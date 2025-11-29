Jujuy Básquet ganó de local

Jujuy Básquet consiguió este viernes su primera victoria como local en la Liga Argentina, en un emocionante encuentro que se definió en los minutos finales frente a Huracán Las Heras con un contundente 100-95. El equipo dirigido por Guillermo Tasso demostró carácter para remontar y cerrar el partido con una actuación colectiva brillante.

El partido comenzó con el visitante dominando. Huracán Las Heras salió con presión alta y una efectividad demoledora, marcando un parcial de 9-0 que obligó a un Jujuy Básquet, poco certero en los tiros largos, a ir desde atrás. El primer cuarto terminó 17-26 a favor de los mendocinos.

La reacción local no se hizo esperar en el segundo período. Con un inspirado Matías Tarnowyk (13 puntos en el cuarto) y triples consecutivos de Franco Marini, el equipo jujeño logró empatar el partido. Aunque Stehli (máximo anotador de la noche con 21 puntos) puso a Jujuy arriba, Huracán reaccionó con dos triples de Méndez para ir al descanso largo con una mínima ventaja (43-49).

El giro definitivo llegó en la segunda mitad. Lucas Ibarra, con una serie de tiros de larga distancia, se convirtió en el hombre clave para mantener a su equipo con vida en un tercer cuarto de ida y vuelta (74-76). Ya en el último período, la contundencia de Grytsak bajo los tableros y el trabajo defensivo del equipo fueron decisivos. Jujuy Básquet supo manejar los momentos de presión, sacó una pequeña diferencia en los minutos finales y supo administrarla hasta sellar la victoria.

Más allá de los nombres propios, el triunfo tuvo un protagonista extra: la hinchada. El "sexto hombre" en la cancha del "Federación" alentó sin cesar, empujando a los "Cóndores" hacia su primera y merecida fiesta en casa.

Los parciales del partido fueron: 17-26, 26-23, 31-27 y 26-19.