Dos detenidos en las 14 Hectáreas

El Cuerpo de Infantería UR7 intervino de manera rápida y eficaz en la tarde del jueves 27 de noviembre, cuando vecinos alertaron sobre dos hechos delictivos ocurridos casi de forma simultánea en el barrio 14 Hectáreas.

El primer hecho involucró el robo de una mochila perteneciente a una menor de edad. Minutos después, los mismos individuos habrían intentado sustraer una garrafa de gas de un camión de reparto. La rápida comunicación por parte de los vecinos y el patrullaje preventivo permitieron que los uniformados localizaran a los sospechosos alrededor de las 12:50 horas.

Uno de los hombres presentaba lesiones derivadas de la persecución que los propios vecinos iniciaron antes de la llegada de la policía. Tras la aprehensión, los efectivos trasladaron a ambos sujetos, de 30 años, hacia la comisaría Seccional 56°, donde quedaron alojados a disposición de la Justicia provincial.