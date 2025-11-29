Rescatan a un hombre de 86 años con desnutrición en una zona de difícil acceso

Un operativo conjunto entre Bomberos, la Policía de Jujuy, el SAME y agentes sanitarios permitió asistir y trasladar a un adulto mayor con desnutrición y severas dificultades motrices en el paraje Cofradilla, Humahuaca.

El rescate se activó a solicitud del Agente Sanitario de Coraya para asistir a un paciente de 86 años que presentaba desnutrición y severas dificultades para movilizarse.

Personal del Cuartel de Bomberos Humahuaca llegó rápidamente hasta el lugar, donde se encontraron con un terreno de difícil acceso que imposibilitaba el uso directo de la ambulancia.

Ante esta situación los rescatistas utilizaron angarilla y camilla para inmovilizar al paciente y asegurar su trayecto por la zona que es de muy difícil acceso, hasta la ambulancia del SAME.

Esta colaboración conjunta entre la Policía de Jujuy, Bomberos, el SAME y los agentes sanitarios garantizó la llegada segura del adulto mayor para recibir atención médica especializada.