30°
29 de Noviembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Fundación “Música con Alas”
Copa Libertadores
Rosalía
mantecol
La Boca
educación
Copa Libertadores 2025
Centro cultural Martín Fierro
Fundación “Música con Alas”
Copa Libertadores
Rosalía
mantecol
La Boca
educación
Copa Libertadores 2025
Centro cultural Martín Fierro

DÓLAR OFICIAL

$1475.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1435.00

3884873397
PUBLICIDAD
Policiales

Conmoción en La Boca: encontraron un cuerpo flotando en el río

Lo hallaron en las inmediaciones del casino flotante.

Sabado, 29 de noviembre de 2025 18:57

El cuerpo de un hombre fue hallado esta tarde flotando en aguas del río, a la altura del barrio porteño de La Boca, según confirmaron las autoridades.

El cadáver del sujeto fue divisado por algunos transeunte, cerca del casino flotante. Poco después llegaron los bomberos a la interseccción de Pedro de Mendoza y Elvira Rawson de Dellepiane.

También participa del operativo el SAME, cuyo personal constató el fallecimiento.

En tanto, Prefectura Naval informó que el hombre se habría arrojado al río, y su cuerpo fue hallado por una embarcación de esa fuerza.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD