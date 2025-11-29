Fluminense y São Paulo emocionaron con una campaña de adopción

El partido entre Fluminense y São Paulo, correspondiente a la fecha 36 del Brasileirao, dejó una imagen emotiva antes del inicio del juego en el mítico Estadio Maracaná: ambos equipos ingresaron a la cancha acompañados por 22 perros que buscan un hogar.

La iniciativa, impulsada por Fluminense en colaboración con el Refugio João Rosa, tuvo como objetivo promover la adopción responsable y concientizar a los hinchas sobre el cuidado de los animales. La acción fue presentada bajo el lema “Adopta un perro guerrero”, destacando la historia de lucha y resistencia de los canes rescatados.

Los 22 perros que participaron del ingreso están disponibles para adopción, y el club carioca informó que la campaña busca aprovechar la visibilidad del fútbol para generar un impacto positivo en la comunidad. Las imágenes de los jugadores entrando al campo con las mascotas rápidamente se viralizaron y fueron celebradas por los fanáticos en redes sociales.

El gesto solidario se convirtió en uno de los momentos más destacados de la jornada en el Maracaná, demostrando una vez más cómo el deporte puede ser una plataforma para causas sociales de gran importancia.