XVIII Marcha del Orgullo: un grito en defensa de los derechos

Cientos de personas marcharon por las calles céntricas de la ciudad, llenando de color, alegría y música la tarde de una jornada con altas temperaturas y lluvia. Como cada año, una multitud se convocó para celebrar la Marcha del Orgullo LGBTIQA+, buscando visibilizar la presencia y los reclamos de identidades de género y orientaciones sexuales históricamente marginadas, con demandas sociales que renuevan su fuerza en esta décimo octava edición.

La concentración fue a partir de las 17 en Plaza Belgrano, con una gran concurrencia de personas de la comunidad, así como también de quienes se acercaron a disfrutar de los espectáculos y presentaciones. Posteriormente, a las 19, se llevó a cabo la marcha por las calles céntricas bajo el lema “El orgullo se vive y se defiende en las calles”, partiendo desde la calle Belgrano y Sarmiento.

La marcha fue precedida por un número de actividades que se desarrollaron desde la semana pasada en distintos puntos de la ciudad, siendo el Foro de Turismo LGBT+ el primero en abrir esta agenda nutrida de propuestas. El lunes 24 tuvo lugar la muestra pictórica “Las Mujeres que me tejieron”, de la ilustradora Danna Chara, en Casa de las Letras. El jueves 28 tuvo lugar el VI Encuentro Literario y Artístico de la Diversidad y Disidencias en Bartolomé Gintonería. Finalmente, desde las 9 de este sábado se llevó a cabo el Campeonato de Fútbol por la Diversidad en el polideportivo del barrio Alto Comedero.

Las consignas de este año

Bajo el lema “El orgullo se vive y se defiende en las calles”, la marcha reivindicó el respeto y la garantía plena de los derechos; políticas públicas que incluyan y protejan; una vida libre de violencias y discriminación; más espacios seguros, diversos y accesibles; y el reconocimiento y la dignidad de todas las identidades y expresiones.