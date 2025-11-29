Trump habló con Maduro y le dio un ultimátum para abandonar Caracas

El presidente Donald Trump mantuvo una llamada telefónica el pasado fin de semana con Nicolás Maduro para advertirle de manera directa que Estados Unidos multiplicará sus acciones militares si el mandatario venezolano no abandona el poder en el corto plazo, según confirmaron fuentes cercanas a la administración republicana.

La comunicación, en la que también participó el secretario de Estado y consejero de Seguridad Nacional, Marco Rubio, representa un endurecimiento de la postura estadounidense y parece cerrar la puerta a tácticas alternativas que se manejaban en otros espacios de la Casa Blanca, como posibles acuerdos petroleros para facilitar una transición.

De acuerdo con la información, Trump no presentó durante la conversación ninguna mesa de negociación o hoja de ruta que pudiera darle un respiro al gobierno de Maduro. Por el contrario, el mandatario estadounidense ratificó su decisión política de terminar con los carteles de droga que, según Washington, operan bajo la protección del Palacio de Miraflores. Trump dejó establecido que, junto a Maduro, deben salir de Venezuela las principales figuras del régimen vinculadas a negocios ilegales y al sistema represivo.

Designación de Cartel de los Soles como grupo terrorista

La advertencia telefónica fue seguida de acciones concretas. Horas después de la llamada, el Departamento de Estado confirmó la designación del llamado "Cartel de los Soles" como Organización Terrorista Extranjera (FTO). Esta medida proporciona a la administración Trump herramientas jurídicas adicionales para asfixiar financieramente al régimen y atacar sus infraestructuras.

Maduro es identificado por las autoridades estadounidenses como el jefe de esta organización, lo que permite acorralarlo legalmente como narcoterrorista.

Cerco militar y próximos pasos

El Pentágono ha desplegado un cerco militar frente a las costas venezolanas, en una muestra de fuerza destinada a respaldar las advertencias. Según las fuentes, sólo Trump y Rubio conocen a fondo los próximos pasos de la ofensiva, pero en la Casa Blanca existe la certeza de que las operaciones se intensificarán entre principios de diciembre y mediados de enero, con blancos en Venezuela vinculados a la logística del Cartel de los Soles.

El propio Trump hizo referencia a esta estrategia durante el Día de Acción de Gracias, advirtiendo a narcotraficantes en un contacto con militares: "Probablemente han notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar, y empezaremos a detenerlos por tierra. (…) Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país".

La Casa Blanca desmiente una reunión

Frente a los rumores de un posible encuentro entre ambos mandatarios, la Casa Blanca aseguró a este medio que se trata de "un invento", negando cualquier acercamiento que no sea el de la presión continua.

Mientras tanto, en el ámbito político, los líderes de la oposición venezolana, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, esperan que la presión ejercida por Trump obligue a Maduro a dejar el poder, allanando el camino para un gobierno democrático. Una posibilidad que, desde la administración republicana, se considera cada vez más factible.