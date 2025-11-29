Tomás Lipán destacado por el Congreso de la Nación

El folclorista purmamarqueño Tomás Lipán, fue destacado ayer por su larga trayectoria y contribución al desarrollo cultural de la provincia y del país, durante un acto realizado en el Congreso de la Nación y por iniciativa de la legisladora nacional por Jujuy, Natalia Sarapura.

A través del proyecto de Declaración presentado por la legisladora, la Cámara baja distinguió al músico al haber cumplido 51 años de aporte continuo al folclore argentino (1974-2025). Considerando que el cantautor, actor e interprete americanista se destacó por el manejo excelso de diversos instrumentos musicales que representan la historiofonía del norte argentino; incluyendo el uso magistral de la guitarra, el bandoneón, el siku, la quena e incluso su propia voz que sobresale por poseer un tono originario de valor notable.

Tomas Lipán "es la síntesis viva del virtuosismo y la experiencia que representa al maestro del folclore argentino por excelencia", se destaca en la declaración.

La entrega de las distinciones estuvo encabezada por la titular de la Comisión de Cultura, la diputada nacional Silvana Ginocchio y sus miembros, entre ellos la jujeña Sarapura quien entregó la resolución a Lipán durante un emotivo acto en el Salón Auditorio "Dr Ricardo Balbín" del Anexo "A" de la Cámara de Diputados de la Nación.

Sarapura destacó en su proyecto que "es importante observar que la intensión de reconocer y declarar el valor de la trayectoria de vida artística de Tomás Lipán, se debe a que su obra musical e interpretativa alcanza una verdadera dimensión estética, poética y exegética que cualitativamente se ha expandido de una forma extraordinaria a lo largo de 51 años".

Después de efectuar una descripción formal de la vida y el lugar donde nació, consideró como determinante en su personalidad demostrando "un sentir hondo y sencillo, que como todo hombre de la Quebrada va a transmitir con fidelidad desde su propio sentimiento de soledad y abismo, materializado en sus carnavalitos, bailecitos, huaynos, coplas populares y anateadas del norte argentino".

Hoy en día, Lipán "es en uno de los exponentes más representativos de la expresión cultural de Jujuy, como así también una de las destacadas figuras artísticas del folclore nacional", por lo que en los últimos años ha recibido el Premio San Salvador, fue declarado Ciudadano ilustre de la ciudad de San Salvador, y declarado Embajador 2025 - Año de la Reconstrucción de la Nación Argentina, entre otras distinciones.

El jueves, el folclorista recibió también el Premio Trayectoria 2025 otorgado por el Fondo Nacional de las Artes.