Encuentro recreativo hubo en Libertador

En el Parque Recreativo Municipal de Libertador General San Martín se realizó un encuentro de básquet formativo entre la Escuela Municipal local y el equipo de Los Halconcitos de la ciudad de Calilegua. De la actvidad recreativa participaron niños y niñas desde los 5 hasta los 14 años.

De esta manera, Los Halcones devolvieron la visita a sus pares, compartiendo un nuevo encuentro formativo con las categorías Mini, Premini y Juveniles. Fue una jornada de integración, aprendizaje y buenos valores deportivos.

La comuna calileguense agradeció a la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Libertador por el cálido recibimiento y el acompañamiento brindado a los alumnos y profesores.

También reconoció el apoyo permanente de las familias, fundamental para seguir impulsando el crecimiento de cada niño y arengó a continuar fortaleciendo el deporte formativo y los lazos entre nuestras escuelas de la zona, donde fundamentalmente los chicos confraternizan y se diviertan.

Se trata de propuestas más que saludable por parte de ambas comunas, siendo fundamental que se potencien.

Por otra parte, desde la comuna ledesmense, se informó que el próximo martes, a partir de las 19, en instalaciones del Natatorio Municipal se realizará el lanzamiento de la temporada 2025/2026 del mencionado espejo de agua.

Así lo informó a la prensa, Elisa Lovera, Directora de Deportes del municipio.

La funcionaria brindó detalles acerca de cómo será el funcionamiento del predio, así como también de las tareas de puesta en valor que se realizaron en el mismo.

Vale resaltar que se pintaron las dos piletas con material adecuado para su protección durante el período estival, previo el proceso de llenado de las mismas.

Asimismo se llevaron a cabo trabajos de mejoras de las instalaciones del lugar para que los vecinos pueden disfrutar del natatorio a partir de la próxima semana.

Durante el lanzamiento se brindarán los detalles para la asistencia posterior, requisitos y días junto a los horarios.