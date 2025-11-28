Corte de luz programado en Yuto y El Carmen por trabajos

Ejesa informó que este viernes se realizarán tareas de mejora y mantenimiento en la red eléctrica, lo que requerirá un corte programado del suministro en zonas de Yuto y El Carmen.

Los trabajos estarán a cargo de equipos técnicos que realizarán labores de optimización de la infraestructura, como parte del plan de inversión y mantenimiento continuo para mejorar la calidad del servicio.

Los cortes se realizarán en los siguientes sectores y horarios:

YUTO: Las tareas afectarán a las Fincas La Montañita, La Iguana, Villafañe y zonas aledañas. El horario estimado de interrupción del servicio será de 08:30 a 13 .

EL CARMEN: El corte se producirá en el Barrio El Tipal, Agua Potable, Finca Lopez y áreas cercanas. En este caso, el horario pautado es de 09 a 14.

La empresa aclaró que el suministro se restablecerá de manera automática una vez que finalicen las tareas programadas. Asimismo, se recomendó a los usuarios desconectar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar posibles inconvenientes cuando la energía sea reinstalada.