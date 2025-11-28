Restricciones de tránsito por trabajos de mantenimiento

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, comunicó a la población en general y a los conductores en particular una serie de medidas especiales que afectarán la circulación vehicular durante los próximos días, debido a trabajos programados por diferentes áreas.

En primer término, y en razón de las tareas de mantenimiento de líneas de media tensión que llevará adelante personal de la empresa EJESA, el domingo 30 de noviembre mes se aplicarán las siguientes restricciones sobre avenida Ricardo Balbín:

De 08:00 a 14:00 horas: restricción del tránsito vehicular a media calzada sobre el Puente del Río Chijra.

De 15:00 a 18:00 horas: restricción del tránsito vehicular a media calzada en la colectora de Av. Ricardo Balbín, en el tramo comprendido entre Arq. Domingo H. Baca y Cap. Lucio Cau.

Asimismo, desde la Dirección de Tránsito y Transporte informaron que, debido a trabajos de repavimentación en calle Campero, entre Av. El Éxodo y Lisandro de la Torre, durante la jornada de hoy se implementarán nuevas medidas. Entre las 22:00 y las 06:00 horas del sábado 29, se prohibirá el estacionamiento y se restringirá la circulación vehicular a media calzada en dicho sector.

Finalmente, la Municipalidad solicita a los automovilistas circular con máxima precaución, respetar la señalización dispuesta y atender las indicaciones del personal apostado en cada uno de los puntos intervenidos, con el fin de garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.