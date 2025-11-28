31°
TEMAS

Premios Martin Fierro
Chile
OpenAI
Evangelina anderson
Reino Unido
Apple
Marcelo Tinelli
pity
senadores
Vida y Tendencia

Marcelo Tinelli le soltó la mano a su hija Cande y ella volvió a Onlyfans

La influencer sorprendió con su decisión al no tener los recursos que le daba su papá. 

Viernes, 28 de noviembre de 2025 12:20

La influencer, que en el pasado había cerrado su perfil de OnlyFans (por pedido de su entonces marido), retomó la actividad este lunes, compartiendo en sus redes un link promocional para sus seguidores; las suscripciones arrancan en 8 dólares, llegando hasta 50, y habrían sido su principal fuente de ingresos cuando ya estaba en esa plataforma.

Quienes la conocen remarcaron que, aunque Cande solía trabajar con marcas a través de sus redes, no lograba mantener un flujo constante. Según trascendió, la producción de contenido erótico hoy le alcanzaría para afrontar el alquiler —valuado en dólares— aunque no sobraría mucho más.

En medio de informar sobre el presente económico de Cande Tinelli, Méndez soltó una opinión más personal y fue letal: "Es vaga, no le gusta tener que cumplir con las marcas y le copa más lo otro".

Por ahora, aunque desde el entorno de Marcelo Tinelli intentan mostrar signos de reconciliación, los gestos y silencios públicos de Cande Tinelli dejan en evidencia que la crisis familiar sigue abierta, y los problemas económicos mucho más.

Temas de la nota

