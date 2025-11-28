Venezuela quiere incrementar los vuelos con Rusia tras revocar la concesión a seis aerolíneas

El régimen de Venezuela apostó este jueves por incrementar los vuelos entre Caracas y Moscú, y viceversa, tras revocar la concesión a seis aerolíneas que habían cancelado sus operaciones en el país sudamericano, una decisión que tomaron ante el aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU que instó a “extremar la precaución” al sobrevolar territorio venezolano.

Durante la XIX edición de la Comisión Intergubernamental de Alto Nivel Rusia-Venezuela, desarrollada de manera virtual, la vicepresidenta del régimen chavista, Delcy Rodríguez, señaló que Caracas y Moscú se plantean incrementar los vuelos para profundizar el intercambio turístico, en momentos en los que -según la funcionaria- EEUU “presiona a otros países porque creen que pueden aislar a Venezuela”.

“Presionan a otros países para que las aerolíneas no vengan a nuestro país”, subrayó la vicepresidenta, después de que la FAA advirtiera a las compañías comerciales sobre “una situación potencialmente peligrosa”, en un aviso difundido el pasado viernes.

La autoridad aérea alertó sobre “un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluyendo durante el sobrevuelo y las fases de llegada y salida”, debido al “deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela o sus alrededores”, en momentos en los que EEUU mantiene un contingente aeronaval en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

En este contexto, Rodríguez indicó que Venezuela está “bajo graves amenazas de agresión militar” y agradeció “todas las manifestaciones de solidaridad” de Rusia, país con el que -apuntó- hay una relación “indetenible” e “indestructible”.

El lunes, Venezuela dio a las compañías aéreas un plazo de 48 horas para reanudar operaciones, bajo la advertencia de cancelar los permisos a las que no lo hicieran, lo que cumplió este miércoles al anunciar la revocación de las concesiones de Iberia, TAP, Turkish Airlines, Avianca, Latam Colombia y Gol, a las que acusó de “sumarse a las acciones de terrorismo” promovidas por EEUU.

La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), que engloba a más de 300 aerolíneas de todo el mundo, urgió este jueves a Venezuela a “reconsiderar” su revocación de la concesión de vuelo.(EFE)