El Moscow State Ballet de Rusia llega a Jujuy con una gala inolvidable

El prestigioso Moscow State Ballet de Rusia desembarca en Jujuy el domingo 30 de noviembre, para presentar una gala única en el Centro Cultural Martín Fierro. Será una noche de excelencia artística que reunirá fragmentos emblemáticos de los grandes clásicos del ballet mundial. La función será el 30 de noviembre a las 19.30, las entradas se encuentran a la venta a través del portal norteticket.com y en la sucursal de SU Crédito.

El Moscow State Ballet llega al país como parte de su Gira Argentina 2025, que incluye presentaciones en Buenos Aires, Mendoza, Rosario, Paraná, Córdoba, Tucumán y Jujuy. La compañía desplegará una Gran Gala con lo mejor de su repertorio, ofreciendo al público una experiencia artística de calidad mundial.

Detalles de la gala

La función incluirá momentos inolvidables de obras consagradas como:

El Lago de los Cisnes

Don Quijote

El Cascanueces

El Corsario

Carmen

Diana y Acteón

La directora de la compañía, Liudmila Titova, destacó:

“Siempre nos basamos en el legado y los cánones del ballet clásico ruso. Nuestra escuela es única e inimitable, y nuestro repertorio refleja esa tradición”.

Una oportunidad imperdible

Con bailarines de excelencia, puestas imponentes y una selección de los clásicos más queridos del ballet, la gala del Moscow State Ballet promete convertirse en uno de los grandes eventos culturales del año en Jujuy.