Pasó una nueva fecha del básquet femenino

Se jugó una nueva fecha de Copa Jujuy Energía Viva de básquet. Aprovechando el fin de semana largo, hubo doble acción en el estadio "Federación" ante un buen marco de público que dijo presente.

En la oportunidad, solamente hubo acción para el femenino, comenzando con la victoria de Club Atlético Independiente sobre Atlético San Pedro 61-57. El otro encuentro fue triunfo de Villa San Martín ante Club Cuyaya 99-31.

En la segunda jornada, el lunes por la tarde noche, Villa San Martín se impuso ante Club Independiente en un atractivo duelo 56-47. Partido parejo que se terminó por definir en los últimos minutos del cuarto parcial.

Luego, fue el turno de Atlético San Pedro, que le ganó a Atlético Gorriti por idéntico marcador, 56-47.

Cabe recordar que en masculino, no se desarrolló la fecha, fue postergada, por lo que el domingo se retoma la competencia con dos partidos, según figura en la programación.

Con estos resultados quedaron conformadas las llaves de semifinales del certamen que al campeón le otorgará la plaza para jugar el Prefederal femenino.

El domingo en el escenario de avenida España, juegan desde las 15.30 Independiente enfrentará a las últimas campeonas, Atlético San Pedro, mientras que a las 17, Villa San Martín juega con Atlético Gorriti.

Desde las 18.30 habrá partidos del masculino, Atlético San Pedro juega con Municipal El Carmen y completan a las 20, Atlético Gorriti con Atlético Cuyaya.

El certamen que organiza el Gobierno de la provincia, continúa en pleno desarrollo a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, articulando acciones con la Federación Jujeña de Básquet.

Como cada fecha, fue importante la presencia del público que acompañó a los clubes.