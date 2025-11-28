Jujuy Básquet va por la primera alegría en casa

Entonado por haber ganado el clásico, esta noche Jujuy Básquet recibe a Huracán Las Heras desde las 21.30 con el objetivo de darle la primera alegría a su gente en casa. Las acciones en el estadio "Federación Jujeña" serán controladas por Jorge Chávez, primer juez, Nicolás D'Anna, segundo juez, y Román Guantay Comisionado Técnico, por la cuarta fecha de LaLiga Argentina.

Los dirigidos por Guillermo Tasso saben que de local se tienen que hacer fuerte, por eso buscarán cambiar la imagen que dejaron en el traspié sufrido la semana pasada cuando hizo su estreno de local ante Villa San Martín.

Claro que se trata de un equipo en formación, que con el correr de los partidos va a ir tomando la forma que el entrenador pretende, siempre puliendo en el día a día con los trabajos en campo sostenido con los videos post partidos.

Ganarle a Salta Basket significó un envión anímico importante, primero porque se trató de un clásico, esos partidos que todos los "hinchas" quieren ganar, y segundo porque confirmó que de visitante también salen a competir.

Con esa tesitura, tendrá que salirle a jugar a un Huracán que llega de caer la fecha pasada, justamente el miércoles por la noche ante los "infernales", pero que tienen la misma necesidad, la de ganar y cerrar su gira con una alegría.

El tiro desde el perímetro es una de las principales armas de los "cóndores", pero tienen que saber manejar los tiempos, independientemente de esa transición rápida que apuesta, en algunos momentos el partido exige una pausa, buscar alternativas también en la zona pintada.

Por su parte los mendocinos hasta el momento llegan con un palmarés irregular, en la gira le ganaron a Estudiantes en Tucumán, luego fue derrota ante el elenco salteño y esta noche buscarán volver a la senda de la victoria.

Pero el desgaste físico puede pasar factura, en Salta ante los "infernales" el partido se definió en tiempo suplementario.

Venta de entradas

Hoy desde las 10 se pone en venta las entradas hasta las 13. Luego, desde las 16 hasta el inicio del partido en boleterías del estadio "Federación" ubicadas sobre el sector del parque San Martín.

Para la tribuna preferencial el costo es de 8 mil pesos, plateas 15 mil pesos, palco sur 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos, campo de juego 20 mil pesos. Pueden abonar en efectivo, tarjeta de débito, crédito o transferencia.

Como siempre, se espera un estadio colmado.