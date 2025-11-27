26°
Obras Públicas
Noche de los Museos
Aguas Blancas
copa jujuy
Gendarmería Nacional
LIGA PROFESIONAL
Corte Suprema de Jujuy
veteranos
DEPORTE MUNICIPAL EN PALPALÁ
emprendedurismo
Nacionales

El presidente canceló el viaje al sorteo del Mundial en Washington

Manuel Adorni confirmó la decisión del Presidente.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 22:00

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó hoy que el presidente de la Nación, Javier Milei, decidió cancelar el viaje previsto a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol, programado para el próximo 5 de diciembre.vjQkRQ

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, comunicó Adorni.

Adorni difundió la decisión a través de un mensaje escrito, en el que precisó que el mandatario no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense. “Fin”, cerró el funcionario en su escueto anuncio.

