Banco Macro suma un nuevo cajero automático en la localidad de Olaroz, en el corazón de la puna jujeña

Banco Macro inauguró un flamante ATM que está ubicado en Avenida Paso de Jama S/N entre las calles Jujuy y Siete de Octubre, en la localidad de Olaroz, Departamento de Susques.

Este cajero automático está disponible las 24 horas, sumándose a los 192 equipos existentes. Además la entidad cuenta con más de 20 puntos de atención en la provincia de Jujuy, con el objetivo de mejorar el acceso a los

servicios bancarios y brindar mayor comodidad a los clientes y público en general.

La localidad de Olaroz está emplazada a 4.165 metros sobre el nivel del mar, en plena puna jujeña, y tiene más de 200 habitantes.La apertura del nuevo cajero automático contó con la presencia de la Gerente Divisional de Banco Macro, Andrea Madariaga.

Este equipo permitirá a los vecinos de Olaroz y alrededores realizar las siguientes operaciones:

- Extracciones de dinero en efectivo.

- Consulta de saldos y últimos movimientos.

- Constancia de CBU.

- Transferencias vía CBU.

- Recargas de celular.

- Pago de servicios.

- Pago de Tarjetas de Crédito y préstamos.

- Obtener comprobante de pago previsional.

- Gestionar altas o desbloqueos de la clave del Centro de Atención Telefónica, Banca Internet o la APP Macro



En Banco Macro se trabaja para que la inclusión financiera sea una realidad, por este motivo se lleva adelante en forma responsable el plan de acción apalancado en nuevas tecnologías y nuevas herramientas que vuelven más

eficiente y segura la atención hacia nuestros clientes.

Con esta inauguración, Banco Macro no sólo crece y se amplía, sino que también continúa modernizando sus equipos a lo largo de todo el país, reafirmando su compromiso con la innovación y la mejora continua.

Banco Macro tiene el 79% de sus sedes en el interior del país.

En la actualidad hay 143 localidades donde, entre sucursales y cajeros automáticos, constituye la única presencia bancaria.

En la actualidad, Banco Macro cuenta con un total de 2067 cajeros automáticos, siendo la entidad privada con la mayor cantidad de ATM en el país.Sumando tecnología para nuestras comunidades, nos alineamos con nuestro propósito: cercanía, protagonismo, agilidad y orgullo.