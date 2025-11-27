AFA suspendió por 6 meses a Verón como presidente de Estudiantes

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el fallo contra Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas a Rosario Central.

Según el fallo del Tribunal de Disciplina, el presidente del club, Juan Sebastián Verón, quedo suspendido durante seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario”.

Además, los jugadores del club, involucrados, fueron sancionados con dos fechas de suspensión. Según indicó el fallo, los futbolistas que deberán cumplir el castigo serán: Muslera Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pérez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetre Angulo Eduwin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.

Sin embargo, en el tercer punto del fallo, la AFA aclaró que las “suspensiones impuestas en el punto 2”, es decir, las de los futbolistas, se cumplirán recién en el próximo torneo oficial. Por lo tanto, el duelo ante Central Córdoba por los cuartos de final de los Playoffs no se verá afectado por estas sanciones.

En el plano futbolístico, otra resolución impacta directamente en el armado del equipo de Eduardo Domínguez: Santiago Núñez no podrá llevar la cinta de capitán durante tres meses. El Tribunal sostuvo que se trata de una medida accesoria motivada por su rol de liderazgo dentro del plantel y por las facultades disciplinarias previstas en el reglamento.

Además, Juan Sebastián Verón deberá afrontar una multa de 4.000 dólares por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”.

Por último, el Tribunal dispuso continuar las actuaciones sobre otros integrantes de la Comisión Directiva de Estudiantes, con el fin de determinar si corresponden nuevas sanciones por los hechos investigados.

El fallo generó un fuerte impacto institucional en Estudiantes, que ahora deberá reorganizar su estructura dirigencial y deportiva mientras avanza la investigación. La suspensión de Verón, figura central en la conducción del club, obliga a una redistribución de responsabilidades en un momento clave de la competencia, aunque desde la entidad aseguran que el trabajo cotidiano continuará con normalidad.vjQkRQ

En paralelo, el plantel profesional se prepara para el cruce ante Central Córdoba con la mirada puesta en lo deportivo y buscando aislarse de la controversia. El cuerpo técnico intenta que el foco se mantenga en los Playoffs, mientras aguarda que el club resuelva internamente las consecuencias del fallo disciplinario.

En este escenario, Estudiantes afrontará el tramo decisivo del torneo con desafíos tanto dentro como fuera de la cancha.