Informacion General

Asumen esta tarde tres jueces de la Suprema Corte de Justicia

La ceremonia tendrá lugar a las 17.30 en el salón Vélez Sarsfield.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 11:58

Tres de los cuatro nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, cuyos pliegos fueron aprobados por la Legislatura el miércoles pasado, asumirán sus cargos esta tarde durante una ceremonia que tendrá lugar a las 17.30 en el salón Vélez Sarsfield del edificio de Tribunales.
Se trata de Eduardo Esteban Uriondo, Lisandro Aguiar y Gonzalo De la Colina. En el caso de Emma María Mercedes Arias recién será puesta en funciones en enero, ya que ella ocupará la vacante de la jueza Laura Lamas González cuya renuncia será efectiva el 1 del primer mes del año 2026.
De esta manera quedarán cubiertas las cuatro vacantes en la corte jujeña que estaba incompleta tras la salida de María Laura Bernal; los fallecimientos de José Manuel del Campo y Sergio Jenefes; y la renuncia de Laura Lamas González.

