Pasó la Copa San Pedro

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy a través de la gestión del Intendente Julio Bravo organizó la Copa San Pedro de Fútbol Inclusivo modalidad 11 en el predio La Mielera. Centro de Deporte Adaptado San Pedro se quedó con el primer lugar.

Con un buen marco de participantes, se vivió una nueva edición que estuvo a cargo de la Subsecretaría de Deportes, la Coordinación de Deporte Adaptado, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano, colmando las expectativas generadas.

Luego del torneo, Valeria Trujillo destacó que "fue una doble jornada muy emotiva, desde temprano recibimos a los equipos, cumplimos con el objetivo de todas las Copas San Pedro, porque si hay una política que vamos marcando junto con el profe José Luis Cabrera, es la creación de estas competencias que tiene la presencia de gente de otros puntos del norte".

La Directora de Deportes de la comuna sampedreña dijo que "la Copa San Pedro se viene desarrollando en diferentes disciplinas, y casualmente para poder fortalecer a todos los equipos de nuestra región y para que por ahí nos dieran la posibilidad de poder salir y competir en otros lugares".

El poder desarrollar la Copa San Pedro es por el constante impulso del Intendente Julio Bravo para con todas las disciplinas "hubo un cambio rotundo desde la llegada del Intendente al municipio, hoy todas las disciplinas deportivas tienen la misma atención, el mismo trabajo, sean populares o no, tanto deporte convencional como adaptado y eso se ve reflejado en la ciudad", opinó.

Los resultados fueron: Copa de oro: 1) CDA San Pedro, 2) Los Pibes de Luján, 3) Club Para Todos. Copa de plata: 1) Por Siempre Unidos, 2) Los Gladiadores.