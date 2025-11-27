Palpitan el Regional

Todo preparado para vivir el Regional de atletismo "Martín Corradini". El próximo sábado desde las 8 más de 430 atletas de todo el NOA estarán compitiendo en las pruebas de pista y campo en el predio del RI 20 bajo la organización de la Federación Jujeña de Atletismo.

Con el acompañamiento del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo, Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la fiscalización de la comisión de arbitraje y del Instituto de Enseñanza Superior N º 4, Profesorado de Educación Física de Palpalá.

Además de los jujeños, estarán atletas de Salta, Tucumán y Catamarca en un evento que forma parte del calendario nacional, y estarán en categorías U8 hasta Mayores, incluyendo categorías formativas como U10, U12, U14, U18, U20, U23 y todo deporte adaptado.

Durante la presentación de la competencia desarrollada ayer en instalaciones del Centro Cultural y Museo "Macedonio Graz" que estuvo encabezada por el director de Deporte Federado, Leandro Calvetti, la titular de la Federación Jujeña de Atletismo (FJA), Graciela Corradini, Osvaldo Rodríguez, Vicepresidente, el director General de Deportes de la Municipalidad de la Capital y Gustavo Caliva, director de Deportes del Distrito Centro, brindaron detalles de la jornada.

Leandro Calvetti destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para la realización del torneo. "Es muy importante generar esta sinergia entre las instituciones madres, en este caso, la Federación Jujeña de Atletismo, la Secretaría de Deportes y el área de Deportes de la Municipalidad," señaló.

El objetivo es que los jóvenes atletas se lleven "una muy buena experiencia", y continuar "sembrando", en el deporte base. Asimismo, puso de relieve la gran expectativa por la finalización de la pista de atletismo sintética en la provincia que "mejorará las condiciones", de práctica de los atletas locales.

Por su parte, Gustavo Hiruela subrayó que el apoyo a este tipo de desarrollo deportivo, especialmente al atletismo, es una política conjunta entre el municipio y la secretaría de deporte.

Se espera la participación de alrededor de 430 atletas en este torneo que está enmarcado en el calendario Anual de la Federación y la Confederación Argentina de Atletismo. Además, el evento incluirá la modalidad de deporte adaptado.

La jornada de competencia comenzará temprano, ya que a partir de las 8 con acreditaciones, a las 9 será el Inicio del programa de pruebas.

Graciela Corradini precisó que las pruebas abarcarán el espectro completo del atletismo, incluyendo: Carreras: Velocidad (cortas), Posta y Fondo. Saltos: Salto en Largo, Salto en Alto y Salto Triple. Lanzamientos: Bala, Jabalina, Disco y Martillo.

Al finalizar la jornada se procederá a entregar los premios.