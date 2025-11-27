26°
Deportes

Fuerte apoyo del interior a gestión Tapia-Toviggino

Se informó que la mayoría de los clubes respaldan el trabajo del Consejo Federal y la AFA. También mostraron su respaldo los finalistas Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto.

Jueves, 27 de noviembre de 2025 00:00

Categórico y masivo apoyo del fútbol del interior a Pablo Toviggino ante las amenazas, agravios y operaciones de desprestigio de los últimos días, según informó la página ascensodelinterior.com

En las ultimas horas las dieciocho federaciones, entre ellas la Jujeña, que nuclean a las 233 liga afiliadas al Consejo Federal de AFA manifestaron un su categórico apoyo a Pablo Toviggino, titular del organismo.

Las misivas expresan que "los Presidentes de Liga, Delegados Provinciales, Asambleístas, Presidentes de Federaciones, Presidentes de las ligas, del Consejo Federal del Fútbol Argentino expresamos nuestro firme y categórico apoyo a su Presidente Ejecutivo, Pablo Toviggino, ante las amenazas, agravios y operaciones de desprestigio que se han intensificado en los últimos días, incluso con la difusión de datos personales, una práctica inadmisible que pone en riesgo su seguridad y la de su familia".

"Las más de 233 ligas del interior ratificamos que seguimos el camino marcado por su liderazgo: un camino que devolvió presencia, jerarquía y dignidad al fútbol federal. Ese rumbo -respaldado por el presidente de la AFA, Claudio Fabián Tapia- ha implicado enfrentar intereses que lucraron históricamente con el negociado, la especulación y el saqueo de las asociaciones civiles.

Por eso, ante cada ataque y cada intento de quebrar este proceso, reafirmamos nuestra unidad".

También distintos clubes del ascenso argentino publicaron polémicos mensajes de apoyo a la AFA y a su presidente, Claudio Tapia, que generó reacciones entre los hinchas.

A tan solo días de jugarse la vuelta por el segundo ascenso a la primera división, Deportivo Madryn publicó el polémico mensaje apoyando a "Chiqui" Tapia.

"Desde el Club Social y Deportivo Madryn manifestamos nuestro más enérgico repudio a los ataques constantes que recibe la Asociación del Fútbol Argentino conducida por su Presidente Claudio Tapia", afirmó. También lo hizo el Estudiantes cordobés en su página oficial.

 

