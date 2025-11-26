22°
Nacionales

Carlos Sadir se reunirá con Diego Santilli

Será este viernes en Casa Rosada en el marco de la serie de encuentros que mantiene el Ministro del Interior con los mandatarios provinciales. 

Miércoles, 26 de noviembre de 2025 11:36

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este viernes 28 con el gobernador de la provincia de Jujuy, Carlos Sadir, en el marco de la serie de encuentros que tiene en agenda con los mandatarios provinciales.

Según declararon fuentes del Ejecutivo, la idea de Santilli al concretar estas reuniones es lograr el respaldo necesario para “aprobar” el Presupuesto 2026, en línea con el plan de gestión que tiene el Gobierno de Javier Milei, donde prioriza el equilibrio fiscal y la concreción de los proyectos de ley para las reformas laboral, penal y tributaria.

Estas actividades en la agenda del ministro se entrelazan con una gira al interior del país donde visitó varias provincias, con el fin de dialogar sobre temas fiscales, obras públicas y el avance de las leyes que impulsa el Ejecutivo Nacional.

Según declaraciones de Santilli, estos encuentros fueron un pedido expreso de Milei, que continúa enfocado en conseguir las mayorías necesarias en el Congreso de la Nación, para obtener la aprobación de reformas estructurales que plantean desde el oficialismo.

Los primeros encuentros que mantuvo Santilli tuvo como protagonistas a Martín Llaryora (Córdoba), Marcelo Orrego (San Juan), Ignacio Torres (Chubut), Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy), Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Leandro Zdero (Chaco), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Con estas acciones, Santilli manifestó que el presidente Milei pretende mejorar el vínculo con el interior del país y mantener un diálogo abierto para acordar y trabajar en conjunto.

Temas de la nota

Temas de la nota

