Gran trabajo de Arismendi en Talleres ya dio sus frutos

Un 2025 que ilusiona cerrará Talleres tras la consagración de 3 de las 4 categorías en Divisiones Inferiores de la Liga Jujeña de Fútbol al festejar el título de campeón Anual 2025 en Sub 13, Sub 15 y Sub 19 en el estadio "La Tablada". Sin embargo, por un gol, fue subcampeón en Sub 17. De todas formas marcó la hegemonía en la formación y preparación de jóvenes jugadores lo que avizora un futuro prometedor.

En la categoría Sub 13, el "expreso" venció a Gimnasia, en Sub 15 derrotó a Luján, en Sub 17 cayó 1 a 0 con el "lobito" y en Sub 19, Talleres superó a Gimnasia para cerrar una jornada de algarabía.

Detrás de todo esto está, Luciana Arismendi que ante El Tribuno de Jujuy contó que "soy coordinadora de las Divisiones Inferiores de Talleres, hace 4 años que estoy, comencé con Darío Zampini. Siempre colaboramos con mi familia, pero gracias a él que me dio la oportunidad, estoy desde adentro. Vimos algunas falencias y malas costumbres que debían cambiar. Hoy estoy acompañada de Sebastián Pisculiche que es técnico de Sub 17 y Sub 19; Luis Aguado de Sub 13, Diego Portal de Sub 17; más los profesores Diego Arismendi en Sub 17, Ricardo Quiroga en Sub 19. Esto ya se venía proyectando, era un objetivo que teníamos desde hace un par de años e iba a demorar. El año pasado tuvimos un campeón que fue Sub 17 y dos subcampeones y ahora se nos dio de llegar con las 4 categorías a la final. Tres de ellas campeonas y subcampeones en Sub 17", detalló.

El amor por Talleres fue más fuerte y, a pesar de ser maestra jardinera recibida, Luciana Arismendi fue aportando en cada categoría.

En silencio y con constancia detalló que "básicamente me encargo y como le digo a los profes, de ver el terreno previo y que todo esté en orden y las necesidades de los chicos. A los profes los dejo trabajar libremente en cuánto a la parte futbolística, técnica y táctica y yo me encargo del resto como ser la ropa, enfermero, la cancha, viaje, entre otras cosas", agregando que "las emociones están todavía flor de piel, porque ya veníamos queriendo cambiar la mentalidad de nosotros como adultos y transmitirles a los chicos. Fue lindo saber que uno de los objetivos está cumplido, pero este es el puntapié para seguir trabajando de la misma forma e ir mejorando otras", admitió. En esa línea confesó que "ver a los chicos llegar a estas instancias no es fácil, fue un año largo viajando porque al ser de Perico tenemos dos partidos afuera. Es esfuerzo de los chicos y sacrificio de los profes, hay chicos de Fraile Pintado, San Pedro, El Carmen, Palpalá, Pampa Blanca y sabemos todo lo que hacen por llegar y están dando sus frutos".

Al final comentó que "soy maestra jardinera, profesora de nivel inicial, pero no ejercí nunca y sí trabajo de manera independiente. Lo que me da ganas y me motiva ser coordinadora es el amor al club, no podría cambiarlo. Aprendo de todos, todos los días"

Reconocimiento a los padres y profesores

La alegría por los 3 campeonatos logrado en las Divisiones Inferiores, tuvo su impacto y por ello Luciana Arismendi dijo que "la repercusión por esto logros fueron de amigos, hinchas y medios de Perico. El lunes me fuí a las 7 de la mañana y volvimos a las 17, es lindo que te reconozcan el sacrificio y esfuerzo a los padres y profe también que se hace para viajar, por más que sea a Palpalá porque conlleva planificarlo con la responsabilidad de llevar muchos chicos", acotando que "con la dirigencia estoy agradecida porque me dejan trabajar libremente, nosotros lo hacemos de forma paralela e independiente por así decirlo. El respaldo de los padres, profes y chicos ayuda mucho, emocionalmente y anímicamente, es super importante sentirse contenida. Los viajes los costeamos con el pago de las entradas en el estadio y en Suetra ($3000) y de ahí vamos juntando y el resto lo completa el club. Mucho depende de los rivales con que juguemos tienen su convocatoria", selló.