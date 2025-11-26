Escuela municipal a full

El Instituto Yom-Chi continúa desarrollando un importante trabajo junto a la escuela municipal de taekwondo, acercando esta disciplina a distintos barrios de la ciudad. Bajo la guía de los instructores Luciana Álvarez y Ariel Carrillo, el programa avanza con entrenamientos regulares en diversos espacios comunitarios, permitiendo que niños, jóvenes y familias puedan acceder gratuitamente a la práctica deportiva. Esta labor territorial se ha convertido en una herramienta clave para democratizar el acceso al deporte y promover hábitos saludables.

Carrillo destacó además su reciente participación internacional como árbitro en distintas ciudades de Bolivia, representando a La Quiaca y al instituto en instancias de evaluación y formación. Su viaje se dio en el marco del intenso calendario de actividades que sostiene la institución a nivel regional e internacional. Paralelamente, Carrillo remarcó que el trabajo local se refuerza cada fin de semana con encuentros de entrenamiento junto a las escuelitas de la Ruta 5, Barrio Salta, Escuela del Norte y otros puntos donde el taekwondo continúa creciendo.

Por su parte, Álvarez explicó que todos los grupos se encuentran preparando su participación en el Campeonato Argentino, que se desarrollará los días 6 y 7 de diciembre y que coincide con el 50º aniversario de esta competencia. Será una experiencia decisiva dentro de su formación.