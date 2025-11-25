22°
Cámara de diputados de Jujuy
Taekwondo ITF
ajedrez
Liga Jujeña
25N
Natación
La Quiaca
Puesto del Marques
Escuela Secundaria Rural
Barrio Campo Verde

Atención de la oficina móvil de discapacidad

Agentes brindarán información, orientación y soluciones.

Martes, 25 de noviembre de 2025 23:55

Hoy de 9.30 a 12.30 en avenida Snopek esquina avenida Forestal de Alto Comedero, el Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Desarrollo Integral, realizará una nueva jornada territorial de la Oficina Móvil de Asesoramiento y Gestión para Personas con Discapacidad, dispositivo que busca optimizar el acceso a derechos, simplificar trámites y brindar acompañamiento directo a familias y a la comunidad.

Durante la jornada, los equipos técnicos ofrecerán: Asesoramiento Integral sobre Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral; Trámites y Gestiones: orientación sobre dónde y cómo acceder a servicios, beneficios y programas vinculados a discapacidad; y Acompañamiento personalizado para personas con discapacidad, sus familias y cualquier persona interesada en recibir información.

Esta acción forma parte de la estrategia diseñada para derribar barreras administrativas y fortalecer el ejercicio pleno de derechos.

 

