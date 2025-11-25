22°
Deportes

Vargas es el "Demonio" que necesitaba Zapla

El ingreso de Hernán Vargas en el ataque de Zapla, luego de purgar 2 fechas por expulsión, fue un antes y un después para vencer 1 a 0 a Pampa Blanca, tras una pobre actuación que venía mostrando en Palpalá.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00

El delantero salteño ante El Tribuno admitió que "falta dar más de mi parte y ojalá que sea mucho mejor. En lo personal hace unos meses que no venía jugando y me pone contento de aportar y sumar. Tenemos un hermoso equipo y sabemos que cualquiera puede ser titular, ojalá me pueda ganar un lugar para sumar más minutos y sino desde donde me toque no tengo problemas", agregando que "tenemos buenas ideas, creo que nos está faltando convencimiento de nosotros, de a poco lo irán viendo, falta esa decisión en tres cuartos de cancha para ser más punzantes y ojalá que se nos abra el arco para hacer más goles". En alusión a la asistencia a Lobo confesó que "Chino me dijo que le haga hacer un gol, así que justo se me dio, es un chico que la viene luchando, pero entró y nos ayudó un montón. Nosotros estamos aquí por un sólo objetivo, el ascenso y estamos todos juntos para lograrlo".

"Fue realmente una infantilada lo que hice en el primer partido, pero estamos aquí para sumar y ganar junto a todos los compañeros. No era revancha pero si superamos una derrota que nos dolió mucho, sabemos que la gente no está conforme mejores en cada partido", sentenció.

 

