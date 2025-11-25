Sampedreñas presente en el Open de Tucumán

El certamen fue organizado por la Federación Tucumana y se desarrolló recientemente en instalaciones del club Defensores de Villa Luján.

La performance de las jujeñas fue la siguiente.

Selene Miy: 1º puesto, categoría Internacional WS Junior.

Mía Vilte: 2º puesto, categoría Formativa 14 años.

Luján Ovando: 2°puesto, categoría Formativa 9 años.

Martina Zamar: 3º puesto, categoría Formativa 10 años.

Helena Santillán: 4º puesto, categoría Formativa 9años.

Agustina Balderrama: 4º puesto, categoría B Promocional Cadetes.

Emili Torres: 6ºpuesto, categoría Formativa 10 años.

Es decir, las patinadoras artísticas sampedreñas tuvieron muy buenas presentaciones en el mencionado campeonato.

"Todas fueron subidas de categoría de manera de ir teniendo una base de trabajo y así poder proyectar para el próximo año", expresó orgullosa la entrenadora Virginia Zambrano, quien también comentó que para cerrar este ciclo deportivo sólo les resta cumplir con su tradicional "Gala de Fin de Año".