Deportes

Clases de Aqua Fitness

Organizada por la Estación Saludable de la comuna capitalina.

Martes, 25 de noviembre de 2025 00:00

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy dio inicio a la temporada oficial de clases de Aqua Fitness en el natatorio municipal "Miguel Ángel López", ubicado en el barrio Almirante Brown.

La propuesta, organizada y dictada por la Estación Saludable, en articulación con la Dirección de Deportes y Recreación combina movimiento, música y bienestar, y reunió a numerosos vecinos y vecinas que se sumaron con entusiasmo a esta actividad acuática.

Durante el primer encuentro, los participantes disfrutaron de una clase dinámica que incluyó ritmos, ejercicios funcionales y actividades recreativas pensadas para promover la salud física y el bienestar general.

La práctica en el agua permite trabajar con menor impacto, favoreciendo la movilidad y la comodidad de quienes asisten.

Entre los principales beneficios de esta disciplina se destacan la mejora de la circulación, el fortalecimiento muscular y articular, la reducción del estrés, el aumento de la resistencia física y el desarrollo de la coordinación.

Desde la organización señalaron que la temporada recién comienza e invitaron a la comunidad a sumarse: las clases están abiertas a todas las edades y no se requiere experiencia previa, solo ganas de moverse, disfrutar y cuidar la salud.

Para participar, los interesados deben acercarse los días miércoles a las 15 con malla, gorro de baño y la correspondiente revisación médica.

Es indudable que se trata de una atractiva propuesta para los vecinos de la zona, bajo la supervisión de profesores especializados que llevarán a cabo clases amenas y atractivas.

La comuna capitalina, al mismo tiempo, ofrece un natatorio emblemático que abre sus puertas en este período estival como todos los años.

La cita está hecha y espera una importante respuesta de la gente.

 

