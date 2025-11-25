Barracas venció a Riestra

En el estadio "Guillermo Laza" del Bajo Flores, donde el delantero Nicolás Blandi marcó el único gol del partido a los 10 minutos del complemento del tiempo extra.

Con este resultado, el equipo de Rubén Darío Insúa clasificó a los cuartos de final del Torneo Clausura.

Por su parte, Deportivo Riestra cierra un año histórico para el club en el que terminó clasificando a la Copa Sudamericana, lo que será su primera experiencia en una competición internacional.

En el primer tiempo, el 'Malevo' y el 'Guapo' no se sacaron ventajas en un encuentro muy chato y de pocas emociones. Además, ambos equipos no pudieron hilvanar una serie de pases ni generar ocasiones claras de gol que inquieten a los arqueros Marcelo Miño e Ignacio Arce.

En el complemento, con sus características jugadas preparadas, Deportivo Riestra fue más que Barracas Central e inquietó el arco del arquero Marcelo Miño mientras que el 'Guapo' resiste e intenta salir de contragolpe con Ignacio Tapia y Javier Ruíz.

Esto se profundizó a los 38 minutos cuando el joven Iván Guaraz vio la tarjeta roja.

Ya en el tiempo extra, el cansancio se apoderó de Deportivo Riestra y a los 10' del complemento del tiempo extra, Tomás Porra recibió la pelota en tres cuartos de campo rival, avanzó y en el borde del área chica ante el achique del arquero Nahuel Manganelli, se la picó y el experimentado Nicolás Blandi la empujó abajo del arco, poniendo el 1-0 definitivo para el festejo de Barracas.