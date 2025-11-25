Adolescente herido de bala en una entradera

Una familia sufrió un violento asalto en su vivienda del barrio Dos de Abril, en Mar del Plata, donde uno de los hijos resultó herido y amenazaron con un arma en la cabeza a un niño de cinco años. No hay detenidos.

El ataque sucedió este domingo alrededor de las 2, en las inmediaciones de las calles Soldado Rodríguez y Crucero Belgrano, cuando al menos seis personas armadas y con los rostros cubiertos irrumpieron en el domicilio.

Los delincuentes golpearon al propietario de la vivienda en la cara y, tras un forcejeo que se produjo, le dispararon en el hombro al adolescente de 16 años.

Fuentes del caso precisaron que luego del disparo, los asaltantes huyeron a pie llevándose una suma no precisada de dinero y un teléfono celular.

Luego de las agresiones, el hombre trasladó a su hijo de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos. Los médicos asistieron rápidamente al adolescente y confirmaron que se encontraba fuera de peligro, por lo que recibió el alta horas después.

El personal de la subcomisaría Camet respondió a la denuncia, que ingresó a través de un llamado al 911 realizado por una mujer presente en la vivienda. Relataron que "cinco sujetos armados irrumpieron en el domicilio -en donde venden bebidas alcohólicas- y amenazaron a los presentes".

Los oficiales con equipos de la Policía Científica, recolectaron pruebas en el lugar en el marco de una causa caratulada como "robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda y lesiones".

La investigación quedó a cargo del fiscal Mariano Moyano, titular de la fiscalía temática local, donde se intenta identificar a los involucrados.