La preocupación de Lula por el despligue militar de Estados Unidos en el Caribe

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó que estaba “muy preocupado” con el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, por lo que anunció su intención de dialogar con su par estadounidense, Donald Trump, para evitar el inicio de un conflicto con Venezuela.

“Estoy muy preocupado por la presencia militar que Estados Unidos tiene desplegada en el mar Caribe y tengo la intención de hablar con el presidente Trump sobre eso”, comentó Lula da Silva a medios brasileños, tras su participación en la Cumbre del Grupo de los Veinte (G20) en la ciudad de Johannesburgo, Sudáfrica.

“No hay nada que justifique un conflicto”

Lula da Silva expresó su preocupación también porque Sudamérica se considera una “zona de paz”, sin presencia de “armas nucleares” y “bombas atómicas”, así que no hay nada que justifique un conflicto, según otro cable de la agencia de noticias Xinhua “No tiene sentido una guerra. Para empezar, la guerra es simple, basta con darles una oportunidad. Para acabarla, quién sabe cuándo terminará. Es importante que intentemos encontrar una solución antes de empezar”, agregó.

El mandatario brasileño afirmó que su nación tiene una responsabilidad importante en Sudamérica, ya que tiene frontera con Venezuela. La presencia de personal militar estadounidense en el mar Caribe aumentó en las últimas semanas, en un marco en que Trump autorizó la realización de operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, siglas en inglés) de Estados Unidos en territorio venezolano.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos advirtió a su vez el pasado 21 de noviembre a las principales aerolíneas sobre una situación “potencialmente peligrosa” al sobrevolar Venezuela y recomendó precaución.