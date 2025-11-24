La historia del descubrimiento del ADN y una trama que cambió la ciencia para siempre

En 1953, un grupo de científicos reveló la estructura de la doble hélice del ADN, un descubrimiento que redefinió la biología y dio origen a la genética moderna. Aquella noticia, celebrada en revistas científicas y más tarde con el Premio Nobel, esconde un trasfondo de disputas personales, controversias éticas y el olvido injusto de una de sus protagonistas.

El nacimiento de una revolución: cómo se descifró la doble hélice

En la primavera de 1953, James Watson y Francis Crick lograron describir por primera vez la estructura del ácido desoxirribonucleico (ADN). Aquello supuso un momento sin precedentes: demostraron cómo el material genético se acomodaba en una doble hélice y cómo las bases nitrogenadas permitían la replicación y transmisión de la información genética.

La publicación en la revista Nature elevó a Watson y Crick al estatus de celebridades científicas. Como el propio Watson relató: “Ver de repente la molécula responsable de la herencia y que hace posible la existencia humana fue un gran paso en la comprensión que el hombre tiene de sí mismo”.

La claridad de ese modelo posibilitó, en los años siguientes, el auge de la biología molecular y la aparición de técnicas como la secuenciación genética. El trabajo introductorio, apenas un artículo de dos páginas, fue el disparador para décadas de investigación y permitió que Watson se posicionara luego como impulsor y primer director del Proyecto Genoma Humano.

Una imagen decisiva: la historia no contada de Rosalind Franklin

La consagración de Watson, Crick y Maurice Wilkins —recompensada en 1962 con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina— tiene un costado menos conocido. El trazo final de la doble hélice fue posible gracias a Rosalind Franklin, biofísica británica formada en Cambridge. En el laboratorio del King’s College de Londres, la científica se especializó en la aplicación de técnicas de difracción de rayos X a moléculas biológicas, logrando una rigurosidad y un nivel de detalle inusuales para la época.

Su mayor aporte fue la obtención de la célebre “Fotografía 51”, una imagen tomada en mayo de 1952 que mostraba, con una claridad excepcional, el patrón de difracción generado por las fibras de ADN. Esta fotografía reveló datos cruciales: el diámetro constante de la molécula, la forma helicoidal y la regularidad de las repeticiones en la estructura. El análisis minucioso de Franklin permitía inferir el tipo de geometría y la disposición de las bases nitrogenadas, cuestiones que hasta entonces eran motivo de conjetura en la comunidad científica.

La célebre Fotografía 51 de Rosalind Franklin fue clave para revelar la forma helicoidal y el diámetro constante del ADN

Sin su consentimiento, Wilkins mostró la imagen a Watson y Crick en una reunión informal, detonando un avance clave: en apenas semanas, ambos lograron identificar el modelo correcto y plasmarlo en su célebre publicación de 1953. Aunque Franklin y Wilkins figuraron en los agradecimientos de ese artículo original, su trabajo fue ampliamente ignorado durante años, invisibilizado por los prejuicios de la época y la estructura jerárquica de los laboratorios británicos.

La falta de reconocimiento hacia Franklin no solo reflejaron una injusticia personal, sino que pusieron en evidencia los sesgos que marcaron toda una época en la ciencia. Solo investigaciones históricas posteriores y testimonios de los propios Watson y Crick permitieron reconstruir la verdadera dimensión de su aporte, ubicando a Rosalind Franklin como pieza esencial —y largamente desoída— en el mayor descubrimiento de la biología moderna.

El Nobel, la exclusión y el olvido

Cuando en 1962 la comunidad científica celebró el reconocimiento a quienes descifraron la estructura del ADN, Rosalind Franklin ya no estaba. Había muerto a los 37 años, mucho antes de que su trabajo recibiera atención pública o institucional. Las reglas del Nobel, que solo permite premiar a personas vivas, facilitaron que su contribución quedara fuera del galardón oficial, pero esa omisión fue mucho más profunda.

La historia del ADN expone las tensiones entre ciencia, ética y poder, y las injusticias en el reconocimiento científico (MRC Laboratory of Molecular Biology/Jenifer Glynn)

Franklin se desenvolvió en un ambiente donde la colaboración y el reconocimiento no estaban al alcance de todos. Su rol clave fue conocido únicamente por un puñado de colegas, mientras el público y buena parte del ámbito académico ignoraban su existencia. Los méritos se adjudicaron a otros, y durante largo tiempo su nombre ni siquiera apareció en los relatos emblemáticos de la ciencia moderna.

Ciencia, poder y las huellas de la exclusión

El descubrimiento de la doble hélice del ADN sirvió como pilar para el desarrollo genético del último siglo. La claridad conceptual de aquel modelo abrió puertas a investigaciones, tecnologías y diagnósticos que hoy sostienen la ciencia biomédica mundial.

Sin embargo, la historia detrás de ese avance sigue recordando la complejidad de los vínculos entre ciencia, ética y poder. La doble hélice del ADN continúa siendo símbolo no solo del origen de la vida, sino también de una ciencia atravesada por zonas grises, contradicciones y profundas injusticias.

Mientras algunos observan y reconstruyen el pasado, otros lo alteran para siempre con sus actos. Watson, Franklin y sus colegas forman parte del pequeño y accidentado grupo que cambió para siempre la historia de la humanidad, aunque el precio y las heridas de esa transformación todavía se sigan discutiendo.