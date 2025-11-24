"Motochorros" asaltaron a dos mujeres y se fugaron

"Motochorros" asaltaron a dos mujeres en la capital jujeña y en la ciudad de Perico, en dos hechos en los que las víctimas no resultaron heridas. Entre las pertenencias sustraídas, figuran dos teléfonos celulares, dinero y tarjetas.

El primero de los ilícitos ocurrió días pasados por la noche, cuando la víctima circulaba a bordo de su bicicleta por la calle Antenor Sajama del barrio capitalino de Malvinas.

En esas circunstancias, alrededor de las 21.30 la damnificada llegó a la intersección con la calle Cabo Ávila y fue interceptada por una moto de 110 cc de cilindrada con dos hombres como ocupantes.

Fue entonces que de manera repentina el rodado pasó muy cerca de la víctima y el acompañante le sustrajo la cartera que la mujer llevaba cruzada.

Tras esto, el conductor del vehículo aceleró para fugarse, mientras la damnificada se acercó a la Seccional 32°. Allí realizó la denuncia de lo sucedido aportando las características de las vestimentas de ambos sujetos. Además, aseguró que dentro de la cartera robada llevaba un teléfono celular, una billetera con la suma de 100 mil pesos, una tarjeta de débito y dos manojos de llaves.

Mientras que en el barrio San José de la ciudad de Perico, días atrás cerca de las 21.15 una mujer caminaba por la calle Urquiza rumbo a su casa.

En ese contexto, la víctima fue abordada por una moto de baja cilindrada en la cual iba un ocupante.

Así fue cómo el conductor pasó cerca de la damnificada y le sacó la cartera que tenía en el hombro, para luego acelerar y darse a la fuga.

Finalmente, la mujer se acercó a la Brigada de Investigaciones periqueña para realizar la denuncia y describir las características del "motochorro" y asegurar que dentro de la cartera llevaba un teléfono.