Vietnam: el número de muertos por las inundaciones asciende a 90

Las lluvias torrenciales y persistentes que golpean a Vietnam desde el pasado fin de semana provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra que ya contabilizan noventa personas fallecidas. Además, doce personas continúan desaparecidas, según la información proporcionada por las autoridades.

Las intensas precipitaciones afectaron provincias tanto en el centro como en el sur del país. Las áreas más impactadas son Dak Lak y Khanh Hoa, que concentran cerca de medio centenar de víctimas mortales, de acuerdo con datos difundidos por el Ministerio de Agricultura y Medioambiente.

Las inundaciones generaron una destrucción generalizada en una región que ya había sido golpeada previamente por lluvias récord y el tifón Kalmaegi.

Inundaciones en Vietnam

A lo largo de la semana, se registraron acumulados superiores a los 1.500 milímetros de precipitación en distintas zonas del país, reportó el Departamento de Prevención y Control de Desastres.

La situación generó múltiples deslizamientos de tierra en las rutas principales de las Tierras Altas Centrales. Las líneas ferroviarias y carreteras quedaron sumergidas, dejando a miles de personas incomunicadas.

Tras varios días de aislamiento, las autoridades lograron distribuir ayuda esencial, incluyendo alimentos, suministros y ropa, en las zonas más afectadas y remotas de Dak Lak. Algunas de estas áreas estuvieron sin suministro eléctrico, señal telefónica ni agua potable durante días.

Medios oficiales documentaron que los habitantes de estas zonas continúan utilizando métodos alternativos de desplazamiento, como canoas, barcas y tablas de surf. Las imágenes publicadas muestran viviendas completamente anegadas y calles con niveles de agua que alcanzan la altura de la cintura de los ciudadanos.

Respuesta oficial y asistencia económica en Vietnam

El primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, se conectó de manera telemática con los Gobiernos de varias provincias afectadas. Esta reunión se dio desde Sudáfrica, donde el mandatario asiste a la Cumbre de líderes del G20 en Johannesburgo.

Las evaluaciones oficiales estiman que los daños causados por el temporal alcanzan los nueve billones de dong, lo que equivale a unos 342 millones de dólares estadounidenses.

Para la recuperación tras el desastre natural, el Ejecutivo vietnamita distribuirá 1,1 billones de dong (aproximadamente 41,8 millones de dólares). Este fondo se destinará a las provincias de Khanh Hoa, Dak Lak, Lam Dong y Gia Lai.

Inundaciones en Vietnam: contexto climático de alto riesgo

Vietnam es reconocido como uno de los países con mayor riesgo de inundaciones a nivel global, con casi la mitad de su población residiendo en áreas de alta exposición.

Aunque la intensidad de las lluvias disminuyó desde el viernes, las precipitaciones aún persisten en varios puntos de la mitad sur de Vietnam. Las labores de búsqueda y rescate de los doce desaparecidos continúan activas.

El Sudeste Asiático atraviesa una temporada de tormentas tropicales y tifones considerada especialmente dura. Los científicos alertan que el calentamiento climático está intensificando las tormentas y las lluvias en la región, lo que incrementa la destructividad y frecuencia de las inundaciones y deslizamientos.

Previamente, en noviembre, el tifón Kalmaegi provocó seis víctimas mortales en el centro de Vietnam. En el mes de octubre, inundaciones asociadas al tifón Matmo causaron al menos una decena de fallecidos en el norte del país, mientras que el tifón Kajiki cobró la vida de siete personas a fines de agosto.