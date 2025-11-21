22°
Informacion General

Tiara Luna preside la Comisión Estudiantil

Viernes, 21 de noviembre de 2025 23:34

La lista Nº 573 "Movimiento Estudiantil" se impuso en las elecciones para encabezar la Comisión Estudiantil 2026 que organizará la 75º edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. De esta manera la presidenta es Tiara Maite Luna, la vicepresidenta María Leticia Ilesca, secretario Shaiel García Mamaní, prosecretario Leonel Rodríguez, tesorera Candela Choque y protesorero Leonel Vilte. Su objetivo principal será representar a los estudiantes durante el próximo año, siendo una de sus responsabilidades más importantes la organización de la 75º FNE, coordinando y planificando las actividades junto a los alumnos de los distintos establecimientos que participan. El acto contó con la presencia de las autoridades del EAP: su presidente, Martín Meyer; la directora, Belén Perdoménico; el coordinador, Federico Eleit; y el equipo de staff.

Temas de la nota

Temas de la nota

