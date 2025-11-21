El Mercado Central "6 de Agosto",celebró sus 163 años con una peña cargada de identidad, emoción y profunda pertenencia jujeña. Lejos de ser solo un espacio comercial, el mercado volvió a mostrarse como lo que realmente es un espacio donde confluyen historias, familias, trabajo y tradición.

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Alba Ordiz, , la administradora , comentó con gran entusiasmo . "Estamos muy alegres de haber logrado esta primera peña del mercado. Lo organizamos con el corazón, pensando en lo que este lugar significa para nuestra gente", expresó con profunda emoción.

Ortiz recordó que detrás de cada puesto hay una gran historia. "Los puesteros son el alma del mercado. Ellos impulsaron esta idea, querían un homenaje para nuestro mercado y para los clientes que nos acompañan desde siempre", dijo.

Asimismo descacó que el Mercado 6 de Agosto conviven tres y hasta cuatro generaciones de familias que pasaron su vida. Jujeños con vidas atravesadas por el lugar desde 1968, comercios como la histórica Tienda El Gato, que sobrevivió más de 80 años, y un sinfín de rostros que crecieron, trabajaron y envejecieron con su trayectoria.

El histórico mercado, fue testigo de cuatro remodelaciones, desde 1862 hasta la última gran transformación del 2023.

"Hoy tenemos un mercado moderno, pero sin perder su alma. A la altura de cualquier mercado del mundo, pero con nuestra esencia jujeña intacta", afirmó con orgullo.

Una noche única

La peña comenzó con una sorpresa que emocionó a todos , Maripaz, recordada por su participación en la FNE, se presentó y deleito con su dulce voz.

La noche sigue con la actuación de Banda 1 y más tarde con Tupac 7.

La entrada fue libre y gratuita, y contó con un fuerte operativo de seguridad. Todas las personas fueron recibidas por un mercado iluminado, cálido y vibrante..

La peña del Mercado Central 6 de Agosto no fue solo un festejo, fue una agasajo de amor a la historia, al trabajo y a la comunidad. Un abrazo a la memoria con un gran impulso hacia el futuro.