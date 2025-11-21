China casi duplica la población de pandas gigantes en su Parque Nacional

La población de pandas gigantes en cautiverio en China casi se ha duplicado en la última década, alcanzando un total de 808, dijo este viernes Liu Guohong, director de la Administración Nacional de Silvicultura y Praderas.

Este crecimiento ha establecido un grupo de reproducción sostenible para la especie, dijo Liu en la Conferencia Global de Socios del Panda 2025, que se realiza en Chengdu, capital de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, reportó la agencia Xinhua.

La población representa un aumento significativo con respecto a los 422 registrados a finales de 2015. Liu atribuyó el crecimiento a la mejora de la investigación sobre la cría, incluido el establecimiento de una alianza nacional de innovación para la conservación del panda gigante, que reúne recursos para el estudio de cuestiones clave como la diversidad genética.

Los esfuerzos de conservación también han hecho uso de tecnología avanzada, y las autoridades han desplegado un sistema integrado de vigilancia “espacial-aérea-terrestre” para rastrear a los pandas gigantes en libertad, dijo Liu.

China ha mejorado la protección de los hábitats del panda gigante. Setenta y tres reservas naturales aisladas fueron integradas en el Parque Nacional del Panda Gigante, que abarca 22.000 kilómetros cuadrados.

La administración se comprometió a alinear las futuras estrategias de conservación con las recomendaciones del Comité Central del Partido Comunista de China para el XV Plan Quinquenal (2026-2030), que hacen hincapié en los esfuerzos por mejorar de forma constante la diversidad, la estabilidad y la sostenibilidad de los ecosistemas.

La conferencia, que se celebra del 20 al 22 de noviembre, comprende una sesión plenaria, ocho sesiones paralelas y una serie de actividades complementarias centradas en temas como la civilización ecológica, la cultura del panda y el turismo cultural.

Conocida como la “tierra natal de los pandas gigantes”, Sichuan posee el mayor hábitat de pandas del mundo y alberga a más del 70 por ciento de la población silvestre de pandas gigantes de China.